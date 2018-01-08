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МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ

08.01.2018 - 15:12

Новости Беларуси. В Беларуси объявились аферисты, предлагающие вернуть вкладчикам МММ их деньги. О новой схеме мошенничества сообщили правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мобильный телефон жертвы – злоумышленники используют базу данных белорусов, вложившихся в финансовую пирамиду – поступает звонок с российского номера. Незнакомец предлагает собеседнику вернуть средства за небольшое вознаграждение (якобы в страховой фонд организации), получив которое, исчезает. На данный момент известно о двух пострадавших.

На счет подставных лиц они перечислили более 7000 рублей.

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыскам криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Наши граждане в свое время тоже делали определенные вклады в такие фонды, в  такие структуры. Мы предполагаем, что база в свое время была либо похищена, либо утрачена этими фондами. Пока в нашей стране это единичные случаи, но мы хотели бы предостеречь наших граждан. Как показывает практика, мошенники пытаются в очередной раз обмануть наших граждан,

в очередной раз заработать на них деньги.

МВД Беларуси призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными, которые предлагают решить финансовые проблемы.

МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ

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