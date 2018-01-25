﻿ МВД: задержаны два должностных лица ЖКХ Московского района Минска | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

МВД: задержаны два должностных лица ЖКХ Московского района Минска

25.01.2018 - 18:48

Новости Беларуси. Правоохранители задержали двоих должностных лиц ЖКХ Московского района Минска за превышение должностных полномочий.

По информации МВД, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Вероника Посметьева, старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД:
Злоумышленники из личной заинтересованности, во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за неисполнение мероприятий, предусмотренных Госпрограммой о социальной защите и содействии занятости населения, договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов.

Подозреваемые не оговорили сроки установки платформ в домах, работы по монтажу не были проведены, а бюджетные деньги были потрачены.

Как отмечают правоохранители, товарно-транспортные накладные, которые подписали руководители, были липовые, а акты выполненных работ – фиктивные. Документы были направлены в управление государственного казначейства ГУ Министерства финансов. На счет бизнесмена были перечислены 120 тысяч рублей. Данная сумма является причинением ущерба государству в особо крупном размере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
В «Силичах» мужчина получил 4 пары лыж по чужому паспорту и исчез
Столичный сердцеед задолжал бывшей 25 тысяч долларов
Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»
Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»
Фото: Управление Департамента Финансовых Расследований КГК РБ по Могилевской области
Бизнесмен из Бобруйска преднамеренно обанкротил сам себя
МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ
МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ
Фото: Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
Как у Джеймса Бонда: у брестского бизнесмена нашли стреляющую ручку
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Борисовчанин получил 7 лет лишения свободы за продажу авто по поддельным документам
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Минчанка познакомилась с мужчиной в интернете и отдала ему 52 тысячи рублей
Все новости по теме Мошенничество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru