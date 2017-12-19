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МВФ отметил рост Белорусской экономики и порекомендовал момент для проведения реформ

19.12.2017 - 22:48

Новости Беларуси. Экономика Беларуси восстанавливается в результате принимаемых эффективных мер. Такую информацию разместил Международный валютный фонд у себя на сайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечены более благоприятные внешние условия и растущий внутренний спрос.

Повышение зарплат, увеличение инвестиций – те факторы, которые отметили эксперты. МВФ рекомендует использовать момент восстановления экономики для проведения дальнейших реформ в реальном секторе для повышения производительности, темпов роста и устойчивости экономики.

МВФ отметил рост Белорусской экономики и порекомендовал момент для проведения реформ

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