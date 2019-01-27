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«Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию

27.01.2019 - 20:22

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил финальный гала-концерт чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выходя на лед «Минск-Арены», я прежде всего подумал о мужестве. Выходя и делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!

Дорогие друзья, дорогие спортсмены, вы подарили не только белорусскому народу, не только этим прекрасным зрителям – большинство которых, я уверен, были на каждом выступлении и даже на тренировках – вы всей Европе, всему миру подарили прекрасное действо.

Мы забыли обо всем, мы забыли о том, что проходит турнир в Австралии «Большого шлема» в теннисе, забыли об этапе Кубка мира по биатлону, забыли о хоккее. Чемпионат по русскому хоккею проходит в Швеции. Мы забыли о лыжах, обо всем!

И что теперь, когда вы уедете? Я полагаю, вы, особенно белорусы, поняли, к чему я клоню. Та атмосфера, которая была на «Минск-Арене», то «больное» состояние (в хорошем смысле) нашего белорусского общества в эту неделю. Мы заслужили (я обращаюсь к организаторам), мы доказали, что можем принять чемпионат мира.

В связи с этим я хочу поблагодарить от всей души, от всего белорусского народа, от наших гостей, которые прибыли в столицу, город-герой Минск, Международную федерацию конькобежного спорта, председателя этой федерации. За то, что они не побоялись и доверили нам впервые в истории суверенной независимой Беларуси провести этот чемпионат Европы.

Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я вам обещаю, что вы не пожалеете.

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