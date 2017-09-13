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Мы должны очень много помогать людям: пионерская организация Беларуси отмечает 13 сентября 27-летие

13.09.2017 - 14:18

Новости Беларуси. Лучших октябрят – а это более 90 ребят из всех регионов страны – в этот день по традиции посвятили в пионеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная линейка прошла на площади Государственного флага.

Октябрятам повязали красно-зеленые галстуки. Новобранцы дали торжественное обещание, после чего получили первое пионерское поручение.

Любовь Лещенко, пионер:
Мы очень старались и, наконец-то, нам повязали торжественно галстуки.

Это значит, что мы должны очень много помогать людям и не думать только о себе.

Ульяна Гореш, пионер:
Пионер – это хороший человек, добрый.

Пионер – это человек, который хорошо учится, отличник.

Алиса Тишкевич, пионер:
Мне кажется галстук для современного пионера – это символ того, что он любит свою страну и готов помогать ей. И признак патриотизма.

Белорусская пионерская организация – одно из самых крупных объединений детей не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве.

Сегодня красно-зеленый галстук носят более 650 тысяч ребят.

Мы должны очень много помогать людям: пионерская организация Беларуси отмечает 13 сентября 27-летие

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