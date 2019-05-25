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«Окунуться в то время». В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси

25.05.2019 - 17:37

Новости Беларуси. Партизанский парад, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, реконструировали 25 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна с конницей, партизанами и подпольщиками проследовала по улице Комсомольской. Чеканили шаг без малого 700 юношей и девушек. В рядах – будущие милиционеры и военные. Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш – в 1944-м он стал одним из талисманов парада. В годы войны всеобщий любимец наравне с партизанами участвовал во всех боевых операциях отряда и переносил на боку санитарную сумку с медикаментами.

Партизанский парад, прошедший в июле 1944-го, стал яркой страницей в хронике Великой Отечественной. Тогда шествие объединило около 30 тысяч человек. Память об этом событии продолжает жить.

Елизавета Костюченко, участник реконструкции партизанского парада:
Мы гордимся своей страной. Мы гордимся, что наши предки, наши деды совершили такой подвиг. Мы решили в этом поучаствовать. Чувство гордости.

Екатерина Дебёлая, участник реконструкции партизанского парада:
Мы будем встречать с роты наших мужчин. Будем к ним бежать, целовать. Мы показываем момент, когда объявляют, что мы победили. Мы должны окунуться в то время и прочувствовать, как были счастливы наши бабушки, дедушки, все наши близкие, которые пережили это на своем опыте.

До позднего вечера в Минске будут работать интерактивные площадки. Желающие могут пострелять по мишеням, получить военный билет, собрать и разобрать автомат. Завершит праздник музыкальная программа «Песни военных лет».

Люди в материале: Елизавета Костюченко, Екатерина Дебёлая
В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси
Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш
Фото. Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш
Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш
Фото. Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
В Минске реконструировали партизанский парад
Фото. В Минске реконструировали партизанский парад
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