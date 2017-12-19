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Мы должны выстроить систему партнерства: в Беларуси впервые проходят слушания по теме достижения Целей устойчивого развития

19.12.2017 - 14:49

Новости Беларуси. В Беларуси впервые проходят парламентские слушания по теме достижения Целей устойчивого развития. Более сотни участников в Совете Республики обсуждают реализацию мирового процесса в рамках экономической, экологической и социальной сфер на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К депутатам обеих палат парламента подключились чиновники, дипломаты и представители общественных объединений. В фокусе внимания, в том числе и механизмы государственно-частного партнерства. По итогам диалога будут выработаны пути для достижения глобальных целей в Беларуси.

Марианна Щёткина, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Конечная цель всей этой работы – это объединение всех 17 целей, это комплексно-системный подход, это в конечном итоге повышение уровня и качества жизни людей. Но если мы говорим о Республике Беларусь, то мы прекрасно понимаем, что если мы не будем работать внутри нашей страны по достижению данных целей, опять-таки, для того, чтобы повысить качество жизни людей, которые проживают в Беларуси, за нас этого никто делать не будет. Поэтому для того, чтобы понять место и роль каждого из нас, мы должны выстроить систему партнерства и обсудить, каким образом мы будем действовать дальше.

Санака Самарасинха, постоянный координатор ООН, постоянный представитель программы развития ООН в Беларуси:
Беларусь – лидер в регионе по достижению поставленных целей. Сейчас ваша страна вступает на исторический путь выполнения Целей устойчивого развития. Конечно, сейчас мы в вначале пути реализации повестки до 2030 года. Но уже сегодня очевидно: выстроены грамотные структуры между различными участниками процесса, что гарантирует достижение всех поставленных целей. Важно, что инициатива реализуется не только в Минске на национальном уровне, но и в регионах. Я и мировое сообщество в целом впечатлены структурой, которая налажена в Беларуси для достижения Целей устойчивого развития.

Напомним, глобальная программа ООН рассчитана до 2030 года. Документ включает 17 пунктов. В их числе борьба с неравенством и несправедливостью, ликвидация бедности, а также работа по решению проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов в этом направлении. Так, правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года.

Мы должны выстроить систему партнерства: в Беларуси впервые проходят слушания теме достижения целей устойчивого развития

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