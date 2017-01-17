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Мы глубоко скорбим: Книга соболезнований жертвам авиакатастрофы в Кыргызстане будет открыта в Минске и 18 января

17.01.2017 - 19:56

Новости Беларуси. В посольстве Кыргызстана в Минске открыта Книга соболезнований. В ней свои записи в память о жертвах авиакатастрофы, которая 16 января унесла жизни 38 человек, оставляют политики, общественные деятели, дипломаты и неравнодушные граждане. Слова поддержки родным погибших направили десятки белорусов.

Доступ в посольство будет открыт и 18 января, с 10.00 до 18.00.

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Мы сегодня глубоко скорбим по этому случаю и приносим наши соболезнования руководству, народу Кыргызстана, родным и близким погибших.

Трагедия произошла утром 16 января. За несколько километров от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Бишкека грузовой самолет упал на дачный поселок. В результате были разрушены несколько десятков частных домов.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.

Спасатели продолжают работать на месте катастрофы. В стране ждут экспертов Межгосударственного авиационного комитета, которым для расшифровки будут переданы найденные черные ящики воздушного судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы глубоко скорбим: Книга соболезнований жертвам авиакатастрофы в Кыргызстане будет открыта и 18 января

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