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«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным  праздником

16.06.2019 - 14:24

Новости Беларуси. Этот день отмечается только раз в году, но, несомненно, каждую минуту сотни человек нуждаются в помощи людей в белых халатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный праздник сегодня, 16 июня, у белорусских медиков.

Но большинство специалистов – на рабочем посту. Свою вахту тысячи врачей и медсестер несут круглосуточно. Ежедневно они ставят на ноги пациентов с самыми сложными диагнозами, их стараниями у многих появляется еще один шанс на жизнь. За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. В стране снизился риск инфекционных заболеваний, уровень материнской и младенческой смертности соответствуют показателям наиболее развитых стран на планете, а успехи белорусских трансплантологов вывели нашу медицину на мировой уровень.

С праздником медработников поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии – помогать людям преодолевать болезни, облегчать их боль и страдания, спасать жизни. Мы гордимся столетней историей белорусского здравоохранения: достижениями в сферах образования и науки, уникальными операциями наших хирургов, профессионализмом и добросовестным отношением к делу профильных специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, фармацевтов и младшего персонала, высокой оценкой и признанием качества нашей медицины за рубежом.

Люди в материале: Александр Лукашенко
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Новости России. Национальный праздник отмечают 12 июня граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день, в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Традиционно, 12 июня в Кремле президент России вручает государственные премии. На Красной площади весь день проходят праздничные гуляния, которые завершает красочный салют.

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