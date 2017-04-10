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«Мы готовы принять студенческую молодежь Азербайджана в студенческие отряды Беларуси»

10.04.2017 - 20:37

Новости Беларуси. Азербайджанская молодежь будет работать в наших студенческих отрядах. Об этом 10 апреля на встрече с молодыми людьми двух стран рассказал министр образования Беларуси. Он подчеркнул, что в стране есть наработки и в сфере профессионально-технического образования, которые могут заинтересовать зарубежных коллег.

Работа волонтеров и молодежных объединений – главные вопросы, которые обсуждаются в ходе визита.

Также представителей двух стран интересует возможность обмена студентами.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
У нас неплохое взаимодействие выстраивается в рамках деятельности общественных молодежных объединений.

Есть опыт совместных, например, студенческих отрядов.

Мы готовы этим опытом поделиться и принять, например, студенческую молодежь Азербайджана в студенческие отряды Беларуси – поработать на тех объектах, которые есть у нас.

В Минске проходят Дни молодежи Азербайджана.

Гости посетят наши предприятия и узнают много нового об истории и культуре нашей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы готовы принять студенческую молодежь Азербайджана в студенческие отряды Беларуси»

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