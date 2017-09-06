новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мы хотим, чтобы в городе было комфортно и удобно жить: Андрей Шорец на открытии выставки «Сравни Минск»

06.09.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Ну а столица Беларуси тем временем готовится отпраздновать 950-летие. Сегодня открылась выставка «Сравни Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она – по сути – и дала старт юбилейным торжествам. Проект БелТА показывает, как менялся город на протяжении века. На экспозиции представлены полсотни архивных кадров. На них запечатлены важные события из истории столицы. К примеру, строительство первого государственного универмага, реконстурукция Троицкого предместья… А восстановлению Минска из послевоенных руин посвящена отдельная серия работ.

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Знаете, это место собирает молодых людей. Очень хотелось бы, чтобы они увидели здесь три вещи: сколько труда вложено в этот город, сколько стоит поддерживать его в таком состоянии, и, может быть мое личное, немножко города моего детства.

Минчане и гости столицы в день города найдут развлечения по вкусу. День танкиста, пиротехническое шоу, фестиваль воздухоплавания – это лишь немногое из праздничной афиши. Любителей активного отдыха порадует открытие велодорожки. А также – уже ставший традицией – международный полумарафон. Ожидается, что он соберет более 30 тысяч участников. В Беларусь приедут бегуны из Кении, Эфиопии, Грузии, Украины и других стран. Впрочем, Мэр Минска сегодня рассказал не только о праздничной программе, но и обозначил тенденции в развитии двухмиллионного города.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы хотим, чтобы в городе было комфортно и удобно жить. Это, соответственно, парки, это развитие экологических проектов, это снижение движения транспорта для того, чтобы пересадить население на общественный транспорт. Есть предложения по развитию электротранспорта. Начинаем развивать электробусов, уже два маршрута проходят, вы все это видите. Будем снимать контактную сеть и заменять троллейбусные маршруты электрическими. Плюс социальная сфера, конечно же. У нас пока недостаточно детских садов, по отдельным районам школ. Думаю, эти вопросы в приоритете. Ну и строительство жилья. Для нуждающихся, многодетных. Мы эти проблемы должны порешать.

А еще сейчас в Минске проектируются три бассейна. Также в перспективе центр города станет свободным от автомобилей. Речь идет о Комсомольской и Революционной улицах, которые частично будут пешеходными. Сегодня мэр города рассказал о том, что Мингорисполком внес предложения по ужесточению ответственности за несанкционированную торговлю. Это уже давно не столичный уровень.

Мы хотим, чтобы в городе было комфортно и удобно жить: Андрей Шорец на открытии выставки «Сравни Минск»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Тысячелетняя история и новая эпоха Минска: Верхний город – одно из любимейших мест у горожан
Интересные факты о Минске: Верхний город, улица Зыбицкая
Каждый может найти уютный уголок и почерпнуть интересные факты: история парка Победы тесно связана с жизнью горожан
Интересные факты о Минске: парк Победы
Немножко города моего детства: директор БелТА о выставке «Сравни Минск»
Немножко города моего детства: директор БелТА о выставке «Сравни Минск»
Делегации из 11 стран посетят Минск в День города и посетят предприятия столицы
Делегации из 11 стран посетят Минск в День города и посетят предприятия столицы
На празднование 950-летия Минска приедут официальные делегации из 9 стран
На празднование 950-летия Минска приедут официальные делегации из 9 стран
«Дизайн с ретроспективными отсылами в прошлое»: как украсят Минск ко Дню города
Интересные факты о Минске: проспект Победителей
Интересные факты о Минске: проспект Победителей
Строительство парка аттракционов, велодорожек и других зон отдыха: парк имени Уго Чавеса готовится к Дню города
Строительство парка аттракционов, велодорожек и других зон отдыха: парк имени Уго Чавеса готовится к Дню города
Все новости по теме День города в Минске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru