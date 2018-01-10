﻿ Мы идем в тренде: какие выгоды даст отмена ограничений по целевой покупке валюты | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мы идем в тренде: какие выгоды даст отмена ограничений по целевой покупке валюты

10.01.2018 - 23:56

Новости Беларуси. Новые свободы для развития бизнеса: Национальный банк отменяет ограничения по целевой покупке валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это хорошая новость для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так резиденты Беларуси смогут покупать валюту в неограниченном количестве и распоряжаться ею по своему усмотрению.

Что же это значит?

Шаг по либерализации валютных отношений, а еще «зеленый свет» для бизнесменов: Национальный банк отменяет ограничения по целевой покупке валюты. Это новость, которая 10 января облетела без преувеличения весь интернет. Да и как иначе? Валютные отношения предпринимателей и юридических лиц с главным финансовым регулятором значительно упрощаются.

Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:
Данное решение станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и сформирует предпосылки для последующей отмены иных ограничений.

И ведь такой «целевой подход» установился еще в 90-х. Валюта – только на определенные цели (к примеру, для расчетов с нерезидентами). Да и потом, использовать ее можно только в течение 7 рабочих дней. Есть и другие вопросы: если цели законодательством не предусмотрены или целевое использование валюты надо изменить, за разрешением обращаемся в Нацбанк.

С 11 апреля все ограничения уберут.

А это значит что и предприятия, и бизнесмены смогут покупать доллары и евро в неограниченном объеме. А еще – распоряжаться ими по своему усмотрению. Надо лишь будет указать код направления использования валюты.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Не всегда можно точно скалькулировать, какой объем оборудования ты должен купить и точную сумму, стоимость того или иного оборудования  и даже товара. Мы идем в тренде, как и наши соседи – Российская Федерация и Казахстан.

Это белорусское предприятие вот уже который год производит комплектующие для двигателей автотракторной, железнодорожной и авиационной техники по собственной уникальной разработке. Около 80 % продукции идет на экспорт – в Россию, Европу и даже США. За последний год построили еще два новых цеха и значительно увеличили производство. Поэтому не понаслышке знают: такой шаг по либерализации валютных отношений может помочь расти и развиваться.

Андрей Бодяко, заместитель директора предприятия:
Такая мера позволяет свободно распоряжаться своими ресурсами, будь то для расчетов с поставщиками или чтобы погасить кредит в иностранной валюте.

Что и говорить, шаг говорящий: все это обеспечит большую свободу предпринимательской деятельности. А ведь для улучшения бизнес-климата за последнее время в Беларуси сделано немало.

Минэкономики готовит проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур

Мы идем в тренде: какие выгоды даст отмена ограничений по целевой покупке валюты

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь
Ермакова: Деноминация пока не планируется
Александр Лукашенко и Надежда Ермакова
Лукашенко: Рост тарифов, цен, услуг может быть позволен на какие-то проценты только после повышения заработной платы
Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь
Ермакова: К концу 2012 года ставка рефинансирования выйдет на уровень 19-22%
Александр Лукашенко и Надежда Ермакова
Лукашенко: Ставку рефинансирования надо понижать, чтобы экономика могла получить более дешевые деньги
Нацбанк отменяет ограничения по целевой покупке валюты юрлицами и ИП: новая схема начнет действовать через месяц
Нацбанк отменяет ограничения по целевой покупке валюты юрлицами и ИП: новая схема начнет действовать через месяц
В одном килограмме монет может быть до 250 рублей: белорусы все чаще собирают монеты
В одном килограмме монет может быть до 250 рублей: белорусы все чаще собирают монеты
Собрать мелочью на отдых: спрос на монеты в белорусских магазинах растет
Собрать мелочью на отдых: спрос на монеты в белорусских магазинах растет
«В этом году мы проделали хорошую работу по подготовке совместных проектов»: какие темы обсуждали с главой представительства Евросоюза в Беларуси
«В этом году мы проделали хорошую работу по подготовке совместных проектов»: какие темы обсуждали с главой представительства Евросоюза в Беларуси
Все новости по теме Нацбанк Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru