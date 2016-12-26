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Мы искренне сопереживаем: Владимир Макей направил слова соболезнования России

26.12.2016 - 14:45

Новости Беларуси. С 10 утра в посольстве открыта книга соболезнований. Слова сочувствия уже успели выразить предстатели многих Министерств и ведомств. Буквально за несколько часов книга наполнилась словами скорби и соболезнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Для нас слово «братство» – это не пустой звук. У нашего белоруса живет это в сердце. И нам, конечно, горько просто смотреть, что в последнее время какая-то череда бед, несчастий навалилась на наших соседей. Мы искренне сопереживаем.

Хроника крушения здесь.

Мы искренне сопереживаем: Владимир Макей направил слова соболезнования России

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Фото: Reuters. Tu-154 crashed in the Black Sea.
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