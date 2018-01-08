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«Мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно»: участники акции «Рожественская елка»

08.01.2018 - 15:51

Новости Беларуси. Более 1500 ребят из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, собрала в Минске традиционная январская акция «Рождественская елка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник открыла литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе с участием Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Владыка помолился за детей, благословил и пожелал крепкого здоровья. Ребята в знак благодарности вручили митрополиту подарки и сувениры, сделанные своими руками.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я всем вам желаю счастья. Быть частью вселенской радости, радости о пришествии в мир Спасителя.

Участница акции:
Нам очень приятно, что нас сюда приглашают. Здесь мы собираемся изо всех районов страны. Нам очень приятно: мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно и прекрасно.

Отметим, благотворительная акция проводится уже 24 раз. Именно столько свечей зажгли 8 января на праздничном рождественском пироге, который испекли в честь дня рождения проекта.

«Мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно»: участники акции «Рожественская елка»
«Мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно»: участники акции «Рожественская елка»
Фото. «Мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно»: участники акции «Рожественская елка»
«Мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно»: участники акции «Рожественская елка»
Фото. «Мы можем сдружиться, провести этот праздник очень духовно»: участники акции «Рожественская елка»

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