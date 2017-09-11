новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии

11.09.2017 - 17:55

Новости Беларуси. На белорусско-индийском форуме речь шла о сотрудничестве в фармацевтической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит снизить стоимость некоторых лекарств на белорусском рынке. Уже на этот год в Беларуси намечен запуск совместных фармацевтических производств.

Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Более 250 субстанций приобретаем у индийских предприятий. Но вместе с тем мы сегодня должны выходить на новые уровни, на новые лекарственные препараты и технологии. И те договора, которые были подписаны с компаниями, которые сегодня являются лидерами на рынке лекарственных препаратов новых направлений, нано-технологий, согласились с нами поработать.

В нашей делегации находятся врачи, научные работники, которые будут посещать фармацевтические предприятия, в том числе и научные лаборатории.

Я даже не сомневаюсь, что мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно, нашими школами.

Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Борт номер один взял курс на Нью Дели из Национального аэропорта «Минск»
Борт номер один взял курс на Нью Дели из Национального аэропорта «Минск»
Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом
Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом
Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели
Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
Сегодня мы обсуждаем проекты в области сельскохозяйственного машиностроения: посол Беларуси в Индии
Сегодня мы обсуждаем проекты в области сельскохозяйственного машиностроения: посол Беларуси в Индии
11 сентября начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию
11 сентября начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию
Сделки в сфере промышленного производства и машиностроения: белорусско-индийский форум начался в Нью-Дейли
Сделки в сфере промышленного производства и машиностроения: белорусско-индийский форум начался в Нью-Дейли
«Мы достойные партнеры для работы»: как развивается экономическое сотрудничество Беларуси и Индии
«Мы достойные партнеры для работы»: как развивается экономическое сотрудничество Беларуси и Индии
Все новости по теме Беларусь-Индия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru