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Мы обязательно решим эту проблему, работайте, как работали: Президент прокомментировал акционирование агрокомбината «Снов»

03.02.2017 - 17:40

Новости Беларуси. «Большой разговор» с Президентом – честно, открыто, о насущном. Ответы на десятки актуальных вопросов прозвучали в ходе беседы главы государства с представителями общественности и журналистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участие в мероприятии приняли сотни экспертов – политологов, экономистов, представителей общественных объединений и партий. Вопросы прозвучали и от простых белорусов. Развитие экономики, социальной сферы, будущее образования.

Не обошлось и без острых тем. В частности, руководитель сельхозпредприятия «Агрокомбинат “Снов”» Несвижского района Николай Радаман обеспокоен перспективами акционирования предприятия. Успешно работая, агрохолдинг, который получает стабильный доход и обеспечивает работой 2000 человек, не нуждается в реформировании.

Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат “Снов”» Несвижского района:
Зачем акционироваться, если я готов инвестировать в другие хозйства и я их поэтапно забираю. Одно хозяйство присоединил к себе, в Клецком районе Семен Борисович отдал. Я в этом году там построю ферму на 1500 тысячи откорма крупного рогатого скота, вложил туда 25 миллиардов денег. Расширяемся, модернизируемся. Зачем это все надо делать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если бы была только эта проблема, не было бы вообще проблем. Мы обязательно решим эту проблему. Вы работайте так, как вы работаете. И если вы даже там будете без устава работать вот так, вас никто не тронет. Потому что у вас есть свои деньги, вы действительно поднимаете убыточные хозйства с колен, ставите на ноги. Я вам за это очень благодарен. Работайте, как работали.

Мы обязательно решим эту проблему, работайте, как работали: Президент прокомментировал акционирование агрокомбината «Снов»

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