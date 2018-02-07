«Мы ощущаем поддержку всей страны»: Домрачева о поднятии белорусского флага в олимпийской деревне

Новости Беларуси. 7 февраля состоялась торжественная церемония поднятия белорусского флага над олимпийской деревне в Пхёнчхане.

Эта церемония – одна из важнейших на Олимпийских играх. Она символизирует то, что спортсмены готовы к старту и соревнования скоро начнутся.

В поднятии флага страны в олимпийской деревне приняли участие шеф белорусской миссии на Играх, посол Беларуси в Республике Корея, а также спортсмены и тренеры.

Фото: noc.by

Биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своих впечатлениях от церемонии и о ее значении.

Дарья Домрачева (в комментарии НОК):

Эта церемония обозначает, что Олимпиада уже совсем близко, мы здесь вместе все в сборе, в хорошем настроении, это все торжественно. Видя, как поднимается наш флаг, мы ощущаем поддержку всей страны.