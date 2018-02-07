﻿ «Мы ощущаем поддержку всей страны»: Домрачева о поднятии белорусского флага в олимпийской деревне | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Мы ощущаем поддержку всей страны»: Домрачева о поднятии белорусского флага в олимпийской деревне

07.02.2018 - 12:13

Новости Беларуси. 7 февраля состоялась торжественная церемония поднятия белорусского флага над олимпийской деревне в Пхёнчхане.

Эта церемония – одна из важнейших на Олимпийских играх. Она символизирует то, что спортсмены готовы к старту и соревнования скоро начнутся.

В поднятии флага страны в олимпийской деревне приняли участие шеф белорусской миссии на Играх, посол Беларуси в Республике Корея, а также спортсмены и тренеры.

Фото: noc.by

Биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своих впечатлениях от церемонии и о ее значении.

Дарья Домрачева (в комментарии НОК):
Эта церемония обозначает, что Олимпиада уже совсем близко, мы здесь вместе все в сборе, в хорошем настроении, это все торжественно. Видя, как поднимается наш флаг, мы ощущаем поддержку всей страны.

Кадры с церемонии поднятия флага Беларуси в олимпийской деревне – здесь подробнее.

Фото: noc.by

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дарья Домрачева. Фото: IBU TV
Больше всего рассчитывают на Дарью Домрачеву: чего ждут от ОИ-2018 белорусы
Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?
Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?
Фото: IBU TV
«Это больше, чем лыжи и стрельба. Это семья». Домрачева, Бьорндален и другие объяснили правила биатлона
Фото: instagram.com/martinfourcade
Непобедимый Мартен Фуркад. Биатлонист об успехе, тренировках, семье и допинге
История побед и достижений белорусов на Олимпийских играх разных лет
История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка Алла Цупер станет флагоносцем команды Беларуси на ОИ-2018
Олимпийская чемпионка Алла Цупер станет флагоносцем команды Беларуси на ОИ-2018
«Я очень рад, что мы принимаем эти игры». Южная Корея накануне Олимпиады
«Я очень рад, что мы принимаем эти игры». Южная Корея накануне Олимпиады
Фото: НОК
Олимпиада-2018. Стало известно имя знаменосца сборной Беларуси
Все новости по теме Зимняя Олимпиада – 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru