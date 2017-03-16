новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

16.03.2017 - 16:17

Новости Беларуси. Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом 16 марта заявил глава государства на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Кристин Муттонен в Беларуси не первый день.

Накануне встречи прошли в белорусском парламенте.

Стороны подписали соглашение по проведению 26 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Она пройдет в белорусской столице в июле 2017 года.

Решение о проведении мероприятия в Минске было принято единогласно.

По прогнозам в Минск приедет около 7 сотен гостей. Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша страна сделает все возможное, чтобы это была лучшая в истории подобная сессия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской Ассамблеи, и вплане этих мероприятий, этой сессии нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все,

чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия.

Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству не только этой показухой, но и своими делами до Парламентской сессии, и то, что мы уже имеем сегодня.  

Мы это продемонстрируем всему миру,

и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными.

Что Беларусь – это европейская страна.

И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза, поэтому вы можете быть спокойны и уверены в том, что вы не приняли ошибочное решение, приняв решение по проведению этого мероприятия в Беларуси.   

Кристин Муттонен, председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального совета Австрии:
Для нас большая честь встречается с вами. Мы очень рады, что вы согласились принять очередную сессию Парламентской ассамблеи. Для нас это меропиятие очень важное. Вчера состоялись продуктивные переговоры, и я уверена,

что все необходимое уже сделано

и будет сделано. Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно.

Кристин Муттонен – впервые в Беларуси. Однако уже призналась журналистам, что хочет приехать сюда вновь. Впрочем,

и во время нынешнего визита Муттонен захотела познакомиться ближе с нашей страной.

После встречи у главы государства европейская леди отправилась оценить одежду белорусских дизайнеров и отведать отечественный шоколад,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы покажем, что предубеждения, которые существуют на Западе, являются надуманными: Александр Лукашенко о проведении сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дворец Независимости в Минске
Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ
Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске
Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске
Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске
Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске
Кристин Муттонен прибывает в Минске для подписания соглашения о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ
Кристин Муттонен прибывает в Минске для подписания соглашения о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ
ОБСЕ
Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина выдвинута на пост генсека Организации
Владимир Андрейченко: проведение летней сессии ПА ОБСЕ позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики
Владимир Андрейченко: проведение летней сессии ПА ОБСЕ позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики
ОБСЕ
Шведские депутаты: «Минские соглашения» – это основа, которую нужно использовать как платформу для дальнейшей работы ОБСЕ
Проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ обсудят в Вене 24 февраля
Проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ обсудят в Вене 24 февраля
Все новости по теме ОБСЕ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru