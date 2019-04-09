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«Мы понимаем, кто за это должен отвечать». Александр Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве

09.04.2019 - 13:50

Новости Беларуси. Дисциплина и работа с прибылью всего агропромышленного комплекса. Такое поручение Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Логойский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ в регионе и стране.

СПК «Логойское» – подшефное хозяйство предприятия «Минскоблнефтепродукт». На его примере дано поручение ещё раз изучить опыт помощи аграриям со стороны крупных промышленных производств. Особое внимание – обеспечению АПК минеральными удобрениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы добавим в этом году примерно 117% по удобрениям. Давайте договоримся, что в будущем году у нас должен быть рост 125%, ни в коем случае нельзя падать. Надо, чтобы хоть понемножку динамика была положительная. Поэтому 117, в следующем будет – 125% к прошлому году, а к этому году может 7-10%. Надо постараться, чтобы 10% добавить к 2019 году. Выхода у нас нет, это нужно делать.

Второе. Конечно, в прошлом году уже под давлением сработали лучше по подъему зяби. Вот надо кровь из носа поставить себе задачу с осени все перепахать.

И третье. Это его опыт неплохой, он (председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко – прим. Ред.) просто начал по-хозяйски подходить к этому вопросу – надо внести максимум органики, с органикой надо работать. Да, внесем мы азот, калий, фосфор – он прав, но гумуса это не добавит. Лишняя солома – запахиваем, это тоже какое-то удобрение, азота добавил – запахал, особенно дальние поля.

Но, как показал опыт этого года и Шклов, соломы не хватило. А если бы где-то в рулончиках аккуратненько стожок-два лежали, совсем другое дело. Но это опять же, это все по-хозяйски, но органика, рост минеральных удобрений к этому году примерно на 10% – ниже нельзя. Мы понимаем, кто за это должен отвечать: первый вице-премьер и премьер сидят и считают эти деньги, выделяют. Голова – на плахе, а надо выделить столько, столько и столько, надо напрягаться, искать деньги. А руками разводить и говорить, что нельзя, тогда и ничего не будет. И подъем зяби – кровь из носа.

Так же Президент оценил новую модель трактора «Беларус», которая работает на электротяге. Машина может стать одной из ключевых разработок для агропрома.

В нынешнем году стоит задача собрать не менее 8,5 миллиона тонн зерна. Сегодня уже на 70 % площадей завершен сев ранних яровых.

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