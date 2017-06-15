Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»

Новости Беларуси. Музей на заборе. Юбилейный арт-проект «Спадчына Беларусі» презентовали в столице. В пятый раз талантливые художники для показа своих работ используют ограждение парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году выставка посвящена 950-летию Минска.

40 фоторепродукций по задумке авторов помогут совершить экскурс в историю родного города, познакомят с его усадьбами и храмами.

Олег Лукашевич, фотограф, автор проекта «Спадчына Беларусі»:

Она позволяет еще больше знакомиться с историческим и культурным наследием Беларуси не только жителям нашей страны, но и гостям.

Потому что это – лучшая площадка, лучше, чем музей.

Александр Алексеев, фотограф, автор проекта «Спадчына Беларусі»:

Мы представляем историю и культуру нашей страны. Этот проект включает в себя три составляющие: мы издаем наш альбом «Спадчына Беларусі», проводим фотовыставки (включая международные) и создаем документальные фильмы.

Ольга Смоляк, организатор выставки:

Хотелось бы открыть Беларусь, например, для всех белорусов, для наших гостей.

Это такой подарок минчанам и гостям столицы.

Посетить музей под открытым небом можно в любое время и в любую погоду. Фотоработы будут украшать забор парка Челюскинцев целый год.