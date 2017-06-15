новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»

15.06.2017 - 22:09

Новости Беларуси. Музей на заборе. Юбилейный арт-проект «Спадчына Беларусі» презентовали в столице. В пятый раз талантливые художники для показа своих работ используют ограждение парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году выставка посвящена 950-летию Минска.

40 фоторепродукций по задумке авторов помогут совершить экскурс в историю родного города, познакомят с его усадьбами и храмами.

Олег Лукашевич, фотограф, автор проекта «Спадчына Беларусі»:
Она позволяет еще больше знакомиться с историческим и культурным наследием Беларуси не только жителям нашей страны, но и гостям.

Потому что это – лучшая площадка, лучше, чем музей.

Александр Алексеев, фотограф, автор проекта «Спадчына Беларусі»:
Мы представляем историю и культуру нашей страны. Этот проект включает в себя три составляющие:  мы издаем наш альбом «Спадчына Беларусі», проводим фотовыставки (включая международные) и создаем документальные фильмы.

Ольга Смоляк, организатор выставки:
Хотелось бы открыть Беларусь, например, для всех белорусов, для наших гостей.

Это такой подарок минчанам и гостям столицы.

Посетить музей под открытым небом можно в любое время и в любую погоду. Фотоработы будут украшать забор парка Челюскинцев целый год.

Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»
Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»
Фото. Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере
Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере
В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж
В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж
Металлический зубр: оригинальное украшение одной из заправок Минска
Металлический зубр: оригинальное украшение одной из заправок Минска
Арт-группа повесила зеркала вместо окон заброшенного дома на Смоленской
Арт-группа повесила зеркала вместо окон заброшенного дома на Смоленской
«Отражение»: в Борисове открылась выставка работ, которые невозможно сфотографировать
«Отражение»: в Борисове открылась выставка работ, которые невозможно сфотографировать
Камень-дарун, Сердце земли и Ковчег: в Крупках появятся необычные памятники
Камень-дарун, Сердце земли и Ковчег: в Крупках появятся необычные памятники
Дизайнерская клюшка: возле «Минск Арены» появилась новая инсталляция
Дизайнерская клюшка: возле «Минск Арены» появилась новая инсталляция
Щемыслицкую школу украсила арт-композиция в виде апострофа, созданная из вторичных материалов
Все новости по теме Арт-проекты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru