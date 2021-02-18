«Мы приглашаем всех». В Минске открылась 28-я Международная книжная выставка-ярмарка
Новости Беларуси. 18 февраля в Минске начала работу XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«БелЭкспо» на четыре дня превратится в один большой книжный дом, где за каждой из комнат закреплена уникальная экспозиция. Центральная площадка символично отведена изданиям из СНГ – в 2021 году Содружеству 30 лет.
Пригласит в гости и импровизированная кухня. Это самая «книжная» часть ярмарки, здесь представят работы белорусских авторов, изданные в 2020 году. По задумке организаторов, самой востребованной станет детская комната. У ее юных посетителей будет возможность не только увидеть книжные новинки, но также узнать об их создании и с пользой провести время.
Елена Стельмах, первый заместитель председателя ОО «Союз писателей Беларуси»:
Мы запрашаем усіх: і пісьменнікаў, і кнігавыдаўцоў, і кожнага, хто прыйдзе на выстаўку, да яе далучыцца, таму што гэта дабрачынная акцыя «Збяры кнігі» для дзяцей 18-й школы горада Мінска, сярэднеспецыяльнай, у якой вучацца дзеці з абмежаванымі магчымасцямі. Такім чынам мы зможам падарыць і кнігу дзецям, і перадаць той настрой, які пануе на выстаўцы. А ён, канечне, прыўзняты, ён, канечне, той, калі збіраюцца і аматары кнігі, і сябры. Гэта галоўная пляцоўка сустрэчы і пісьменніка з чытачамі.
Почитателей книг ожидают встречи с именитыми писателями, автограф-сессии и новые имена. Впервые проведут литературный стартап – это хорошая возможность для авторов заявить о себе.
Работа форума не ограничится пределами выставочного центра. Традиционно поэтический автобус будет курсировать по столице. Пассажиры услышат произведения авторов и смогут бесплатно добраться до книжной ярмарки от станции метро «Немига».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой участникам и посетителям выставки рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.
Буквы в авторском видении и уникальные артефакты. Выставка, посвящённая белорусскому языку, появилась в Минске
Чтобы сохранить культурные традиции народов, 21 февраля принято отмечать Международный день родного языка. Национальный исторический музей Республики Беларусь предлагает посетить выставку «Моўны код», приуроченную к этой дате. Что уникального можно увидеть на выставке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Татьяна Миронович, куратор выставки:
В этом году мы решили организовать небольшую выставку к этому событию, этой дате. Подготовить не совсем обычную выставку, которая не будет рассказывать, глубоко копаться в истории белорусского языка, а мы решили сделать такой акцент на белорусском алфавите.
Всем известные буквы предстают перед нами как в привычном ракурсе, так и в авторском видении.
Татьяна Миронович:
Разместили работы классика Владимира Басалыги – это классик графики, который рисовал белорусский алфавит еще в 80-х годах.
Продолжить его идею мы решили при помощи работ современной витебской художницы Томы Прокофьевой. Она в 2018 году сделала нечто подобное с работами Владимира Басалыги: свое видение современного белорусского алфавита.
Дополнили экспозицию и артефактами, которые помогут узнать больше о родном языке и истории.
Татьяна Миронович:
Выбрали мы археологические находки, которые датируются Средневековьем. Они были найдены в Минске, в Полоцке и на Браславщине. Они рассказывают о том, что в Беларуси ходила письменность уже в XIII-XV веках. И это было не только кириллическое письмо, которое принесло нам христианство, но это было и не совсем понятное нашим исследователям руноподобное письмо и некоторые знаки, которые на сегодняшний день невозможно расшифровать.
С 1920 года по 1936-й, на протяжении 16 лет, в Беларуси активно использовались целых четыре языка: белорусский, русский, польский и идиш. Свидетелей былых времен (редкие графические работы, а также документы и периодические издания) можно увидеть здесь до конца февраля.
Татьяна Миронович:
Мы подготовили к нашей экспозиции не только работы и артефакты, но и некоторые активности. Например, можно поиграть в слова: в наших работах написаны некоторые слова, возможно, на сегодня нашим юным посетителям они не будут знакомы. Можно будет взять карточку, прочитать слово, перевернуть ее и попробовать узнать: совпало ли то, что отгадал посетитель, или не совпало.
Также можно написать свое любимое белорусское слово и на интерактивных кубиках выложить первые строчки самых известных литературных произведений наших классиков. Поэтому спешите не только узнать больше интересного о родном языке, но и с удовольствием провести время.