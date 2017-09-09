Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд

Новости Беларуси. Тех, кто делают город красивее и уютнее, чествовали в городской ратуше. Грамоты, цветы и теплые поздравления заслуженные и талантливые жители города получили от Администрации Президента, Совета министров и Национального Собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек – среди них воспитатели и педагоги, работники социальной и идеологической сфер, артисты и трудовые коллективы. Все они награждены за профессионализм и упорный труд.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей. Конечно, очень важно и очень символично вручить эти награды и сказать такие хорошие слова именно в день родного города.

Это для них, наверное, самая большая оценка.

Раиса Барсукова, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 92» Минска:

Я работаю с малышами, которые только идут в большую жизнь. И очень приятно, когда

в конце рабочего дня ребенок подходит, хватает тебя маленькими ручонками за шею и говорит: «Я тебя люблю!»

Нина Василевская, формовщик хлебозавода № 6 Минска:

Очень приятно, конечно, что меня удостоили такой награды.