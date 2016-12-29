Мы работаем для души человека: Владимир Мирончик, руководитель ансамбля «Лагойская жывіца»

Новости Беларуси. Как рисовать образами эпохи и чувства – создавать музыку, рассказал композитор Владимир Мирончик. Автор более 100 произведений и глава коллектива народной песни – в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. Как рисовать образами эпохи и чувства – создавать музыку, рассказал композитор Владимир Мирончик. Автор более 100 произведений и глава коллектива народной песни – в программе «Центральный регион».
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|Нина Король и Юрий Таболин в программе «Большой завтрак»
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|Профессор, музыковед Екатерина Дулова в программе «Большой завтрак»
|Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева в программе «Большой завтрак»
|Руководитель Национального академического оркестра Республики Беларусь Михаил Финберг в программе «Большой завтрак»
|Композитор Святослав Поздняк в программе «Большой завтрак»
|Народный артист Беларуси и России, композитор, музыкант Эдуард Ханок в программе «Большой завтрак»