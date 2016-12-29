новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Центральный регион

Мы работаем для души человека: Владимир Мирончик, руководитель ансамбля «Лагойская жывіца»

29.12.2016 - 20:05

Новости Беларуси. Как рисовать образами эпохи и чувства – создавать музыку, рассказал композитор Владимир Мирончик. Автор более 100 произведений и глава коллектива народной песни – в программе «Центральный регион».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Группа «Da Vinci»
Группа «Da Vinci» – о смене состава, славе, пути в шоу-бизнес, желании переехать в Италию и борьбе с осенней хандрой
Нина Король и Юрий Таболин в программе «Большой завтрак»
Нина Король и Юрий Таболин в программе «Большой завтрак»
Виталий Воронко и Антон Мартыненко
Виталий Воронко и Антон Мартыненко в программе «Большой завтрак»
Екатерина Дулова, профессор, музыковед
Профессор, музыковед Екатерина Дулова в программе «Большой завтрак»
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь
Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева в программе «Большой завтрак»
Михаил Финберг, народный артист Беларуси, профессор, художественный руководитель Национального академического оркестра Республики Беларусь, маэстро
Руководитель Национального академического оркестра Республики Беларусь Михаил Финберг в программе «Большой завтрак»
Святослав Поздняк, композитор
Композитор Святослав Поздняк в программе «Большой завтрак»
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси и России, композитор, музыкант
Народный артист Беларуси и России, композитор, музыкант Эдуард Ханок в программе «Большой завтрак»
Все новости по теме Белорусская музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru