«Мы рассчитываем на более тесное совместное сотрудничество»: Посол Египта – о взаимоотношениях с Беларусью

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял верительные грамоты у новых глав дипломатических миссий 12 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу после церемонии во Дворце Независимости послы приступили к работе.

Так, глава дипломатической миссии Египта отправился на встречу в белорусский парламент. Здесь обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества и развития совместных проектов на международных площадках.

Ихаб Ахмед Талаат Наср, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации и в Республике Беларусь (по совместительству):

Мне очень приятно, что моя первая встреча после встречи с Президентом проходит именно с вами. И очень ценно ощущать такую поддержку со стороны парламентариев. Мы рассчитываем на более тесное совместное сотрудничество.

Январский визит Президента дал огромный импульс для развития двусторонних отношений.

Напомним, год назад Президент Беларуси посетил Египет с официальным визитом. Тогда стороны разработали «дорожную карту» и условились о более тесном сотрудничестве в торгово-экономической, политической и культурной сферах.