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Мы создаем совместные предприятия и не боимся, что нас завтра кинут: Александр Лукашенко – председателю Милли Меджлиса

13.10.2017 - 21:20

Новости Беларуси. Усиление роли парламентариев в работе интеграционных объединений, а также в развитии двухсторонних отношений. О перспективах белорусско-азербайджанского сотрудничества 13 октября шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Милли Меджлиса Азербайджана. В 2017 году наши государства наторговали почти на 100 миллионов долларов, таким образом преодолев тенденцию снижения взаимного товарооборота. И здесь, в продвижении дальнейшего экономического роста, ставка на поддержку парламентариев. В ходе беседы были затронуты и вопросы, которые обсуждались в Сочи на встрече лидеров стран-участниц СНГ.

Подробности в сюжете.

Мы создаем совместные предприятия и не боимся, что нас завтра кинут: Александр Лукашенко – председателю Милли Меджлиса

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