﻿ Мы виноваты в том, что это произошло: Президент Беларуси о гибели рядового Коржича | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мы виноваты в том, что это произошло: Президент Беларуси о гибели рядового Коржича

20.11.2017 - 19:07

Новости Беларуси. Перед новым начальником учебного центра в Печах стоит задача навести порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с гибелью солдата Коржича это армейское подразделение сейчас на виду. Президент лично следит за ходом следствия. Причем информацию глава государства получает сразу из нескольких источников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну и самое главное: не допустите, не дай Бог, повторения этого. Вы понимаете, я уже потом и разбираться не буду. Мы и так жестоко отнеслись к командирам и начальникам этой части и к другим, которые к этому были причастны. И уголовное дело мы доведем до логического завершения, это точно.

Вину искать не надо, мы знаем виновных. Это мы виновны.

Те, кто служил до него там в части и те сержанты, офицеры, которые там были. Это идиотизм полнейший. Мы виноваты в том, что это произошло.

Посмотрите. Это такой вопиющий факт, который подталкивает нас к тому, чтобы еще лишний раз посмотреть на нашу армию. Армия должна быть по-настоящему белорусской, плоть от плоти нашего народа. Наш народ всегда был добродушным, и не должно быть в армии этих истязательств, разбирательств в связи с этим. Чтобы там был порядок, это касается всех Вооруженных Сил.

Мы виноваты в том, что это произошло: Президент Беларуси о гибели рядового Коржича

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кадровый понедельник у Президента: новые лица в столичной милиции и учебном центре «Печи»
Кадровый понедельник у Президента: новые лица в столичной милиции и учебном центре «Печи»
Имейте в виду, что здесь место несладкое: Сергей Дорошко назначен начальником ГУВД Минска
Имейте в виду, что здесь место несладкое: Сергей Дорошко назначен начальником ГУВД Минска
Президент освободил от должности начальника 72-го объединенного учебного центра в Печах
Фото: СК
Андрей Смаль назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Беларусь
Президент Беларуси отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра
Президент Беларуси отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра
О национальном кинопроекте, зарплатах работников сферы культуры и будущем белорусского театра. Первое интервью Юрия Бондаря в должности министра культуры
О национальном кинопроекте, зарплатах работников сферы культуры и будущем белорусского театра. Первое интервью Юрия Бондаря в должности министра культуры
Первое интервью Юрия Бондаря в новой должности. Большое интервью министра культуры смотрите в программе «Неделя»
Первое интервью Юрия Бондаря в новой должности. Большое интервью министра культуры смотрите в программе «Неделя»
Новые министры информации и культуры, ректоры ведущих вузов. Какие задачи поставил Президент перед назначенными руководителями?
Новые министры информации и культуры, ректоры ведущих вузов. Какие задачи поставил Президент перед назначенными руководителями?
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru