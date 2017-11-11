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Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток

11.11.2017 - 20:53

Новости Беларуси. Еще до начала теннисных поединков финала Кубка Федераций болельщики были в ожидании захватывающей и высококлассной борьбы, чем и поделились с нашей съемочной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги

Болельщики:
Спорт всегда продвигает страну, выводит ее на первые позиции даже в политической, экономической ситуации. Плюс много гостей приезжают, имеют возможность познакомиться с нашей страной.

Имидж страны, считаю, очень важно в наше время. Мы горды!

У меня потрясение, шок, что мы могли показать борьбу. Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу.

Финал мировой группы Кубка Федерации – крупнейшее командное соревнование по теннису среду женщин. Беларусь впервые пробилась в решающий матч. Надо сказать, что и для спортивного мира в целом, и, конечно же, для белорусских болельщиков, эти встречи без преувеличения настоящее событие.

Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток

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