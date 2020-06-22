«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь
Новости Беларуси. Гуманитарную помощь продолжают получать наши медики. 22 июня средства защиты, лекарства и медицинское оборудование прибыли из Сербии, Польши и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полученный груз отправится в учреждения здравоохранения по всем регионам страны с учетом востребованности.
Утром прибыли два самолета из Сербии. На бортах – медицинское оборудование, а также тысячи средств индивидуальной защиты.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии подчеркнул важность в поддержке друг друга во время эпидемии, а также вспомнил, как Беларусь одной из первых откликнулась на помощь пять лет назад во время наводнения в Сербии.
Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси:
Этот скромный жест от сербского правительства и президента снова подтверждает характер братских отношений между сербами и белорусами.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это, конечно же, поможет нам в борьбе со второй волной, которую мы, возможно, ожидаем и готовимся к ней, чтобы быть более подготовленными. И, как вы знаете, дорога ложка к обеду. Поэтому помощь всегда мы принимаем с благодарностью. Безусловно, наше государство тратит огромные средства на борьбу с коронавирусом, и каждая помощь принимается нами со словами большой благодарности.
Дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты сегодня получили и медики РНПЦ трансплантологии.
Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши
Средства индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 также доставили из китайского города Гуанчжоу. Помощь адресована Республиканскому центру организации медицинского реагирования Минздрава по линии ВОЗ за счет финансовых средств Евросоюза.
Вес груза – 49 тонн. Он включает более 2 миллионов медицинских масок, миллион респираторов, лицевые щитки и медицинские халаты.
Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:
Ожидаются еще дополнительные поставки средств индивидуальной защиты, обучение медицинского персонала, а также работа по укреплению потенциала системы здравоохранения к ответным мерам против эпидемии.
Дирк Шубель, глава представительства ЕС в Беларуси:
Мы продолжаем нашу поддержку и надеемся, конечно, все вместе, что через несколько недель, месяцев у нас не будет COVID. Это самое важное – что мы все сделаем все возможное вместе.
В ближайшее время в Беларусь доставят медицинский груз еще из трех стран – Чехии, Словакии и Венгрии. Все необходимое направят не только в больницы, но и в социальные службы, которые оказывают помощь людям на самоизоляции.
В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой
Новости мира. В США зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За сутки коронавирусом заболели более 40 тысяч американцев.
Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений
О резком увеличении количества заболевших говорят и в Аргентине. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.
Тем временем, Индия до 15 июля приостановила международное пассажирское авиасообщение. Ограничения не распространяются на грузовые рейсы, а также пассажирские маршруты, имеющие отдельное разрешение.
А в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Это направление отсутствовало в расписании более 14 лет.
Теперь оно оказалось особо востребованным в связи с тенденцией на развитие внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны.