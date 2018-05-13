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«Мы все время на работу на велосипедах ездим»: команда МАРТ была замечена на «Viva Ровар-2018»

13.05.2018 - 23:51

Новости Беларуси. 12 мая в Минске прошел традиционный велокарнавал «Viva Ровар», собравший в 2018 рекордное количество участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мой номер 16522». Ведущая программы «Неделя» приняла участие в «Viva Ровар-2018»

В нем практически в полном составе приняла участие команда Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы все время на работу на велосипедах ездим. Сегодня только 22 человека. Здесь только часть, остальные сейчас подтянутся.

Дед Мороз и Солодуха на велосипедах, тысячи людей и костюмов. Репортаж СТВ о «Viva Ровар-2018»

Больше подробностей о команде МАРТ на «Viva Ровар-2018» в видеоматериале.

«Мы все время на работу на велосипедах ездим»: команда МАРТ была замечена на «Viva Ровар-2018»

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