«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
Новости Беларуси. 3 июля – для нашей страны особая дата. День Независимости объединяет в себе гордость за настоящее и память о героическом подвиге тех, кто отвоевал для нас мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики
В 2019 году главный государственный праздник совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецких войск. Поздравления соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокоренности нашего народа.
Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений, стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси – суверенной, сильной, процветающей страны. Пусть над нашей родной землей всегда будет чистое небо.
«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости
Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной
«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы
Новости Беларуси. День Независимости отмечают в Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К эстафете масштабного проекта, старт которому дали юные белорусы, подключаются все больше людей. Всю эту неделю молодежь, общественность, политики и спортсмены несут цветы к подножию монументов и вспоминают тех, кто как мог приближал победный май 1945-го. Ни один военный мемориал не остался забытым.
Особенно много цветов – у подножия обелиска на площади Победы в Минске. Накануне вечером его украсил еще один букет красных роз, который вместе со своей семьей принесла глава Администрации Президента. Рядом с Натальей Кочановой – ее внуки. И, как подчеркнула Наталья Ивановна, значение этой акции сложно переоценить, особенно для молодого поколения, которое должно знать истинную правду о тех событиях.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Конечно, мы должны помнить, мы должны чтить. Я рада тому, что, например, сегодня со мной пришли мои внуки. Мне хочется им всякий раз рассказать, чтобы они ценили и понимали то, чему мы должны быть благодарны вообще в этой жизни.
Когда молодежь, молодые ребята, девушки, юноши это чувствуют, это понимают, это очень важно.
Эта память останется с нами навсегда в наших сердцах, наших душах, и она передастся новому молодому поколению. И это мы сегодня видим, потому что эта инициатива – прийти на места захоронения – исходит от нашей молодежи. Это замечательно, это будущее наше.