Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября

Новости Беларуси. Территориальная целостность Союзного государства восстановлена. В результате розыгрыша боевого эпизода войска Беларуси и России сообща выполнили поставленную задачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная фаза учения «Запад-2017» завершена.

Личный состав, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси уже направляются в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения из Российской Федерации покинут территорию нашей страны до конца сентября.