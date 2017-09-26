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Мы заинтересованы в дальнейшем развитии: Беларусь и Великобритания подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения

26.09.2017 - 17:41

Новости Беларуси. О том, как сделать работу бизнес-кругов Великобритании и Беларуси еще более тесной и взаимовыгодной, говорили 26 сентября в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава ведомства Владимир Макей на встрече со своим британским коллегой, Беларусь готова предоставить максимальные возможности. Для этого есть все условия. В том числе – возможности индустриального парка «Великий камень».

Это позволит Британии выйти на рынки стран Евразийского экономического союза.

Есть и другие варианты взаимодействия, к примеру, в нефтехимии, промышленности, сфере высоких технологий. Министры также обсудили политическое сотрудничество. Напоминаем: королевство решило покинуть Европейский союз. По мнению британского чиновника, этот факт не повлияет на уровень сотрудничества с нашей страной.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Великобританией в тех сферах особенно, которые устремлены в будущее. Мы сегодня говорили об автомобилестроении, о нефтехимии. Мы много говорили о необходимости активизации нашего сотрудничества в банковской сфере – с учетом того, что Великобритания, Лондон является одним из важнейших мировых финансовых центров.

И я думаю, что у нас здесь действительно имеется ряд нереализованных пока еще возможностей.

По итогам переговоров стороны подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения. Этот документ станет еще одним шагом на пути укрепления двусторонних контактов.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии: Беларусь и Великобритания подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения

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