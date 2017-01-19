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Мы заработали 10,5 миллионов долларов: прибыль Минска от медтуризма растет

19.01.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Иностранцы доверяют свое здоровье столичным медикам! Жители более 50 стран мира приезжают лечиться в Минск. В основном это пациенты из стран СНГ, Израиля, Японии и США. А объем экспорта медицинских услуг в столице показывает небывалый подъем.

Особой популярностью у туристов пользуется трансплантация.

В лидерах этой отрасли также офтальмология и лабораторная диагностика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Сковородко, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Спрос на медицинские услуги от иностранных граждан не снижается, а увеличивается. Об этом можно судить по сумме денег, которую мы зарабатываем ежегодно. За 2016 год мы заработали 10,5 миллионов долларов.

Всего на 3%, но выше уровня 2015 года.

Мы заработали 10,5 миллионов долларов: прибыль Минска от медтуризма растет

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