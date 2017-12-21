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На 10 лет освобождается от всех видов налогов: как привлекают инвесторов в парк «Великий камень»

21.12.2017 - 18:04

Новости Беларуси. Уже к концу 2018 года в индустриальном парке «Великий камень» должно быть порядка 35 резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, для привлечения инвесторов в «Великом камне» созданы беспрецедентные условия. Сейчас обсуждается возможность внедрения принятых здесь практик на территории всей страны.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

На 10 лет практически инвестор освобождается от всех видов налогов. Это действительно, можно сказать, такая оффшорная зона, которая очень привлекательна.

Мы очень часто уезжаем за пределы, у нас очень много партнеров. В парламенте создано 74 группы дружбы, и мы работаем с разными депутатами. Как правило, депутаты в этих странах, они же еще крепкие бизнесмены и предприниматели успешные. И нам важно позиционировать страну.

Второй момент. Конечно, нам бы хотелось, чтобы депутаты, когда будут в своих округах, чтобы они там поработали активнее. Вообще-то зона открыта для всех, в том числе для белорусских инвесторов.

В настоящее время в белорусско-китайском инвестиционном парке зарегистрировано 23 резидента из 7 стран. Ожидается, что к 2020 их будет около сотни.

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