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На 2-летнего мальчика в Молодечно упал телевизор: ребенок в больнице

21.06.2017 - 21:58

Новости Беларуси. Трагедией едва не обернулась беспечность взрослых в Молодечно. Двухлетний мальчик, оставленный в комнате один, ударился о тумбу, на которой стоял телевизор. Устройство упало на ребенка. Известно, что мальчик приехал в гости к бабушке и дедушке.

С многочисленными травмами малыша доставили в больницу.

Ребенок на данный момент проходит лечение в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске. Как сообщает информационно-новостной портал «Край.бай», мальчик находится в тяжелом состоянии.

Беспечность взрослых все чаще становится причиной непоправимых ошибок. Так, в начале июня двухлетний мальчик утонул в водоеме возле дома, пока мама ходила ему за соком. Женщина отлучилась буквально на десять минут (подробнее здесь).

Фото носит иллюстративный характер

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