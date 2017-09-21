новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям

21.09.2017 - 23:15

Новости Беларуси. В основе – не укладка нового асфальта, а переработка старого слоя. Благодаря этому ремонт обходиться намного дешевле, качество на уровне, а рабочих рук требуется в два раза меньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Смычок, производитель работ ГП «Гордорматериалы»:
Работы шумные сами по себе. Получается своего рода бетонная подушка, бетонное основание, за счет которого дорога может простоять десятки лет.

По такому методу отремонтируют дороги на Радиальной, Академической, Орловской, Заславской, а также несколько улиц в поселке Сокол.

На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
Становится веселее на душе: осенний Минск украсили сотнями хризантем
Становится веселее на душе: осенний Минск украсили сотнями хризантем
На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля
На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля
Движение транспорта по проспекту Победителей будет ограничено 16 сентября
Движение транспорта по проспекту Победителей будет ограничено 16 сентября
По проспекту Дзержинского от второго переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин перекроют движение
По проспекту Дзержинского от второго переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин перекроют движение
Улицу Комсомольскую и Революционную в октябре закроют на реконструкцию
Улицу Комсомольскую и Революционную в октябре закроют на реконструкцию
Более 20 детей Минска отправятся на учебу с новым имиджем благодаря благотворительной акции «В школу с улыбкой» http://www.ctv.by/node/549915 Сокращенное время перерывов, система оплата питания и тематические уроки: школы Минска готовы принять учеников http://www.ctv.by/node/549916 Сельхозпроизводители начали поставку овощей нового урожая на рынки в магазины Минска http://www.ctv.by/node/549917 Авария в Минске: в результате столкновения на Игуменском тракте одна из машин оказалась на боку http://www.ctv.by/
Несколько полос и велодорожка: в Первомайском районе после реконструкции открыли улицу Стариновскую
Ремонт моста в парк Горького на улице Купалы закончат к 1 сентября
Ремонт моста в парк Горького на улице Купалы закончат к 1 сентября
Все новости по теме Улицы Минска, Автомобили
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru