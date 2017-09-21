На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям

Новости Беларуси. В основе – не укладка нового асфальта, а переработка старого слоя. Благодаря этому ремонт обходиться намного дешевле, качество на уровне, а рабочих рук требуется в два раза меньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Смычок, производитель работ ГП «Гордорматериалы»:

Работы шумные сами по себе. Получается своего рода бетонная подушка, бетонное основание, за счет которого дорога может простоять десятки лет.