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На 83-ем году ушла из жизни заслуженная артистка Республики Беларусь Нинель Богуславская

29.01.2018 - 21:20

Новости Беларуси. Не стало заслуженной артистки Беларуси, эстрадной певицы Нинель Богуславской. Она ушла на 83-ем году жизни. Карьера артистки началась с победы на Всесоюзном конкурсе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через год девушка стала солисткой знаменитого в то время ансамбля «Орбита-67», где выступала с будущими «Песнярами» – Владимиром Мулявиным и Владиславом Мисевичем.

Позже судьба связала её с художественным руководителем коллектива – белорусским композитором – Измаилом Каплановым, с которым они прожили вместе почти полвека и выступали дуэтом.

Богуславская ушла со сцены 7 лет назад после смерти мужа. В последнее время много болела. 

Прощание с артисткой состоится 31 января в Минске. Уже известно, что на похороны из Италии прилетят  дочь и внучка певицы.

На 83-ем году ушла из жизни заслуженная артистка Республики Беларусь Нинель Богуславская

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