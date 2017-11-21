На аукционе в Вильнюсе выставят ракетку и кроссовки Виктории Азаренко

Новости Беларуси. 2 декабря в Вильнюсе пройдет благотворительный аукцион, на который выставлены личные вещи теннисистки Виктории Азаренко.

По информации из Twitter-аккаунта посольства Беларуси в Литве, спортсменка предоставила в качестве лота ракетку, которой она играла на корте, и именные кроссовки. Все вещи с автографами.

Фото: twitter.com/BelEmbassyLt

Информация была размещена на двух языках – русском и английском. Также были опубликованы фото лотов от Виктории Азаренко. Стартовая цена вещей неизвестна.

Фото: instagram.com/vichka35

Накануне белорусская теннисистка поделилась с подписчиками новым фото сына, которому исполнилось 11 месяцев.