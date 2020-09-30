На «Белагро-2020» представили рекордные по урожайности семена и лошадей элитной белорусской породы
Новости Беларуси. Рекордные по урожайности семена и лошади элитной белорусской породы. 30-й сельскохозяйственный форум «Белагро-2020» продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй день международной аграрной экспозиции собрал в столице экспертов в области селекции. Белорусские ученые представили на выставке животных с завидной наследственностью. Их генетическим апгрейдом наши сельхозпредприятия занимались не один год. Лучшими породами овец, коров и птиц уже заинтересовались зарубежные коллеги.
Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения»:
Молочное скотоводство представлено, специализированное мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. Казахстан интересовался баранами племенными породы суффолк. А из Узбекистана интересуются голштинами нашими и хотят закупать у нас полторы тысячи нетелей. Определили хозяйство, они заинтересованы очень высоко, по хорошей цене. Я думаю, что мы заключаем такие контракты на поставку в Узбекистан.
Конкретных коммерческих договоренностей удалось достигнуть и производителям сельхозтехники. Аграрный тимбилдинг с ближайшими соседями оправдан качеством и ценой нашей продукции. Крупная партия высокотехнологичных машин для внесения удобрений вскоре отправится в несколько российских регионов.
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
За первый буквально день нас посетила Российская Федерация. Посетил губернатор Брянской области, Омской области, из Приморского края приходили. Мы уже согласовали там нашу сборку – будем организовывать в Приморском крае. А также мы подписали сегодня буквально контракт на поставку до конца этого года (на 9 миллионов долларов США) в Российскую Федерацию нашей сельскохозяйственной техники. Мы всегда ценимся своим качеством не только по сельскохозяйственной технике, но и по продуктам питания. И, конечно, у нас цены приемлемые по сравнению с европейскими производителями.
Напомним, выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в ней принимают более 360 компаний из 14 стран, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.
«Гордость за совместную работу с нашими коллегами». Что можно увидеть на выставке «Белагро-2020»?
Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2020» в 30-й раз начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мороженое из мяса, машина для сортировки картофеля с системой зрения и самый мощный трактор на постсоветском пространстве. Аграрный форум традиционно собрал не только белорусских, но и зарубежных производителей. На «Белагро» в том числе представлены 10 регионов России.
Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так
Первый такой серийный BELARUS презентовал и МТЗ. Новую модель отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует современным экологическим требованиям. У машины – надежная трансмиссия с автоматическим включением блокировки дифференциала. Отдельное внимание – комфорту водителя. Есть здесь и климат-контроль, и тонированные стекла. Это сделано с учетом пожеланий покупателей. У трактора – новая подвеска и мультимедиа.
Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Национальная безопасность складывается в том числе из продовольствия. И это не только для нашей страны. Это для всех очень важно, потому что деньги нельзя кушать. Человек всегда будет есть, всегда хочет есть вкусно, хочет есть полноценно, поэтому мы стараемся этот сектор в аграрном смысле закрыть и полностью обеспечить себя необходимым продовольствием. Вроде это получается.
Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В этот непростой период пандемии, когда нарушались интеграционные связи, мы где-то теряли рынки, но мы выполнили все свои контракты, выполнили те объемы и смогли еще нарастить на 200 миллионов объем реализованной продукции.
Поэтому сегодня в душе гордость за науку, гордость за промышленников и гордость за совместную работу с нашими коллегами из Российской Федерации, партнерами из других стран.
Выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в выставке принимают более 360 компаний из 13 стран мира. В том числе из Италии, Германии, Франции, России и Китая.