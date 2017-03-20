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На белорусско-украинской границе задержан житель Бреста, который пытался провезти в автомобиле 55 патронов

20.03.2017 - 22:11

Новости Беларуси. И ещё одно происшествие на южных рубежах нашей страны. На этот раз на белорусско-украинской границе пресекли незаконный ввоз патронов. 

В пункте пропуска Олтуш задержали жителя Бреста, который в своем авто вез запрещенный груз.

При обыске сотрудники таможни обнаружили 55 патронов 9 калибра. На данный момент, 58-летний мужчина задержан и находится в следственном изоляторе.

Игорь Рудаков, заместитель Брестской таможни по правоохранительной таможне:
Брестской таможней возбуждено уголовное дело по статье 331 часть 1-я –

по незаконному перемещению боеприпасов через таможенную границу

Согласно предварительному заключению экспертов, все патроны пригодны для стрельбы 

и являются боеприпасами к пистолетам Макарова и Стечкина,

также были пригодны для ручного нарезного огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

На белорусско-украинской границе задержан житель Бреста, который пытался провезти в автомобиле 55 патронов

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