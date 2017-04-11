новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

На благоустройство Жодино в 2017 году пойдет более 2 миллионов рублей

11.04.2017 - 17:49

Новости Беларуси. Это деньги городского бюджета, которые израсходуют на детские площадки, озеленение, обновленные дома и дворы. Месяц по наведению порядка в самом разгаре. В Жодино курс на чистоту и комфорт активно поддержали и предприятия города.

Кроме уборки закрепленных территорий, сотрудникам организаций предстоит навести порядок и во дворах.

Выйти за пределы субботников и углубить взаимодействие коммунальных служб с населением – инициатива новая и, как показывает практика, действенная. Благоустройство одной из старейших улиц Жодино начали в середине марта. Работы здесь сегодня идут полным ходом.

За реализацию этого проекта отвечает местное частное ремонтно-строительное предприятие.

Владимир Зубко, директор частного ремонтно-строительного предприятия:
Планируем в июне завершить этот объект. Здесь предстоит выполнить 2700 кваднатных метров покрытия из плитки, асфальтового покрытия – 7200 квадратных метров. Ну и, естественно, озелеленение прилегающих территорий. Плюс еще светофорное регулирование.

Особое внимание и ремонту дорог, который также ведется исключительно за счет местного бюджета. Дело в том, что транспортные налоги автолюбителей поровну распределяются на ремонт дорог республиканского и местного значения. Жодино – город областного подчинения. В свою очередь, транспортный налог автолюбители Жодино платят исправно.

В 2016 году они пополнили бюджет почти на 1,5 миллиона рублей.

Юрий Рабецкий, исполняющий обязанности директора жилищно-коммунального хозяйства Жодино:
Как показал весенний осмотр, после таяния снега большая проблема в городе, как и в других городах, с асфальтовым покрытием. Большое очень повреждение, соль и снег, перепад температур сыграли свою роль. Что касается ремонта дорог, исполком пока нам не отказывал и все наши работы оплачиваются.

В Жодино требуют ремонта 1500 квадратных метров дорог.

Половину уже привели в надлежащий вид. С центральных улиц бригады рабочих перебрались во дворе. Ликвидация ям – экстренный ремонт. Чуть более километра дорог в городе требуют капитального обновления. Их ремонт будет проводиться согласно плану, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На благоустройство Жодино в 2017 году пойдет более 2 миллионов рублей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ремонт набережной Свислочи закончат в мае: новости Минска за 31 марта
Ремонт набережной Свислочи закончат в мае: новости Минска за 31 марта
Решать вопросы на месте: в Вилейском районе после обращения жильцов отремонтировали старые здания
Решать вопросы на месте: в Вилейском районе после обращения жильцов отремонтировали старые здания
Капремонт многоэтажки длиной 2 года: когда закончится и кто виноват?
Несколько сотен домов в Минске подвергнутся капитальному ремонту в 2017 году
В Минске-2017 проведут капремонт 500 объектов жилого фонда
В Минске-2017 проведут капремонт 500 объектов жилого фонда
Образ Старого города: как будет выглядеть набережная Свислочи после ремонта
Образ Старого города: как будет выглядеть набережная Свислочи после ремонта
Программу ремонта многоэтажек в Минске утвердили на 5 лет
Программу ремонта многоэтажек в Минске утвердили на 5 лет
В Солигорске хозяйственным способом отремотрировали школы №2
В Солигорске хозяйственным способом отремотрировали школы №2
Разрабатывается проект реконструкции набережной от Независимости до Янки Купалы
Разрабатывается проект реконструкции набережной Свислочи от Независимости до Янки Купалы
Все новости по теме Ремонт и капремонт в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru