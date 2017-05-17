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На Борисовском заводе медпрепаратов запустили инвестпроект по развитию ампульного производства

17.05.2017 - 17:45

Новости Беларуси. На Борисовском заводе медпрепаратов запустили инвестпроект по развитию ампульного производства.

Новая линия позволит выпускать на 90 миллионов ампул больше.

Изменится и сам принцип производства: если раньше ампулу наполняли шприцевые способом, то теперь – при помощи вакуума.

По мнению специалистов, это позволит повысить качество лекарств. Ну, и на количестве отобразится. Что позволит наполнить отечественный рынок и больше продать за границу.

Сам инвестпроект стоил 600 тысяч рублей, причем 100 из них – было из госбюджета.

Евгений Тарасенко, главный инженер Борисовского завода медецинских препаратов:
Это позволит нарастить порядка до 90 миллионов ампул к действующим объемам производства. Все технологические процессы, все производство будет вестись согласно современным нормам и правилам, согласно международным стандартам, что позволит нам конкурировать как на внешних рынках, так и поставлять качественную продукцию на внутренние рынки.

На данном этапе строительная готовность состовляет около 70 процентов от всего объема,

начало постпупать оборудование, активно ведётся его монтаж.

Кроме ампульной модернизации, на предприятии обновляется таблеточного корпус. Его достраивают, поставят

новое оборудование - полностью автоматическое,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Борисовском заводе медпрепаратов запустили инвестпроект по развитию ампульного производства

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