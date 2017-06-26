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На что идут средства от транспортного сбора и будет ли зарплата тысячу рублей?: жаркие дебаты не утихали 26 июня в Доме правительства

26.06.2017 - 21:47

Новости Беларуси. Европейский инвестиционный банк придет на белорусский финансовый рынок. Один из ключевых кредиторов Старого света предоставляет долгосрочные займы как под крупные государственные проекты, так и для малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение между нашей страной и этим финансовым институтом сегодня ратифицировали в Палате представителей. Ну а несколькими часами ранее в Овальном зале Правительство держало ответ перед парламентариями. Подобный диалог представители двух ветвей власти практикуют ежемесячно.

В Овальном зале, что называется, нет свободных мест.

Сегодня перед обеими палатами парламента слово держит Василий Матюшевский, который в правительстве курирует экономический блок.

Свой доклад начинает с текущей ситуации в стране. Много цифр и мало лирики.

Зарплата в тысячу рублей – задача вполне достижимая, если будем экономить и проведем оптимизацию.

В рамках дозволенного и безработица. В целом, экономика взяла курс на восстановление.  

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, производство химической продукции, легкая промышленность. В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь – апрель 2017 года она выросла на 8,9 пунктов по сравнению с 2016 годом и составила в апреле 776,7 рубля.

Чтобы ускорить экономический рост, в стране активно работают над раскрепощением деловой инициативы.   

Александр Маркевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда будет принят пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса?

Василий Матюшевский:
Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение известного проекта декрета главы государства. В это же время будут приняты эти дополнения. Поэтому рассчитываем, что буквально в течение месяца.

А самой незаезженной темой дискуссии стало состояние дорог и улиц на периферии.

В Беларуси – 6 тысяч километров дорог местного пользования, которые нуждаются в ремонте.

На их реконструкцию идет дорожный сбор, который с 2018 будет поровну делиться между местными и госбюджетом. По мнению депутата Политико на такой схеме далеко не уедешь.  

Алексей Ляхнович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Готовится проект указа главы государства, который определит схему финансирования этих дорог. Эти 6 тысяч мы их должны сделать в течение 3 лет.

В стране намерены отметить лицензию на производство и продажу алкоголя.

Как это скажется на здоровье белорусов и не накроет ли нас волна контрафакта, – по этому поводу велись жаркие дискуссии в свое время и в правительстве.

Василий Матюшевский:
У нас вопрос производства оборота алкогольных и табачных изделий настолько четко урегулирован иными законодательными актами, что сама лицензия не играет никакой смысловой роли.

Ольга Коршун, СТВ:
Одним словом, дискуссия получилась насыщенной. Некоторые темы вызывали жаркие дебаты, но некоторые вопросы требуют более детальной проработки. Они в воздухе Овального зала не повиснут, а будут обсуждаться на следующем совместном заседании. С такой инициативой выступил спикер верхней палаты парламента. 

День у парламентариев более чем насыщенный. Буквально через 10 минут после завершения этой встречи депутаты собрались на отдельное заседание.

Был одобрен проект закона о сотрудничестве Беларуси с Европейским инвестиционным банком.

Это сулит нашей стране выгодные проекты с финансированием в десятки миллионов долларов.

Дмитрий Крутой, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь: 
Финансовые условия работы этого банка даже гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Есть очень хороший проект у нас с «Минскводоканалом».

Он банку очень понравился. Это проект примерно на 145 миллионов долларов – по очистке сточных вод города Минска.

Напряженным выдалось и заседание в Совете Республики. 22 вопроса: от юриспруденции до фармацевтики.

К примеру, изменения ждут систему начисления  детских госпособий. Выплаты будут повышены.

Особое внимание – семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. 

Ирина Старовойтова, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
В законопроекте увеличение пособий от 100 до 120 % бюджета прожиточного минимума. Будет дана возможность получения пособия семьям,

в которых родители является пенсионерами, не зависимо от того имеют они инвалидность или нет.

Одним словом, белорусов ждут изменения в самых разных сферах. Главное, чтобы нововведения стали результативными.

На что идут средства от транспортного сбора и будет ли зарплата в тысячу рублей?: жаркие дебаты не утихали 26 июня в Доме Правительства

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