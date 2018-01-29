﻿ «На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе

29.01.2018 - 16:56

Новости Беларуси. Трехлетняя и пятилетняя сестры, которые после страшной аварии, произошедшей в Воложинском районе, были доставлены в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, готовятся к выписке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда пациенток перевели из Воложинской центральной районной больницы ночью с диагнозом черепно-мозговая травма. Медики их состояние оценивают как стабильное, здоровью ничего не угрожает.

Павел Козич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Были переведены дети из Воложинской центральной больницы. На момент поступления были осмотрены всеми необходимыми специалистами, включая нейрохирургов, травматолога, детского хирурга. Выполнили весь необходимый объем инструментально-лабораторных обследований. На данный момент жизни детей ничего не угрожает, находятся в стабильном состоянии.

Напомним, дорожная трагедия, произошедшая накануне вечером на трассе близь Воложина, унесла жизни многодетной матери и двоих детей. По предварительной информации женщина при обгоне выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться обратно - не справилась с управлением и допустила занос. На встречной и произошло столкновение с фурой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В настоящее время в рамках расследования с целью установления скоростного режима, а так же технического состояния транспортных средств, назначены исследования, в том числе судебно-медицинские, автотехнические экспертизы. Кроме того, следствием с места происшествия изъят видеорегистратор, запись с которого в настоящее время изучается. В рамках расследования будут установлены все фактические обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что водительский стаж женщины составлял три года. На  автомобиле были всесезонные шины. 

«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Под Плещеницами столкнулись две иномарки: на скользкой дороге автомобиль развернуло и вынесло на встречную
Авария под Логойском унесла жизнь женщины-водителя
ДТП, 27 марта
Вблизи Кургана Славы под Минском перевернулась маршрутка, а на трассе Минск-Вильнюс легковушка столкнулась с фурой
Что стало причиной – манёвр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе
Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе
Дтп
Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином
При обгоне выехала на встречку, не справилась с управлением и ушла в занос. СК о смертельной аварии под Воложином
ДТП в Воложинском районе: новые подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни
Фото: ГКСЭ РБ
ДТП в Воложинском районе: погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка госпитализированы
В Воложинском районе столкнулись фура и легковушка: погибли два ребёнка и 35-летняя женщина
Страшная авария под Воложином: при столкновении Opel с фурой погибла мать и двое детей
За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист
За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист
Все новости по теме Авария в Минской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru