На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?
Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Червень, Витебск и Мозырь принимают праздник тружеников села.
В Червене работает и наша съемочная группа. Вадим Смоляк познакомился с обновленным и преобразившимся городом.
Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Дополнительный заряд позитива на празднике в Червени привнесли подарки. Одним из них стал новый детский сад с бассейном.
Надежда Чистая, жительница Червеня:
Открыли наш долгожданный сад. Мы здесь рядышком живем и надеемся, конечно, что мы сюда попадем. Тот садик старенький, конечно. Здесь бассейн, все новое, много игрушек. Я думаю, что детям очень понравится.
Елена Полякова, заведующая дошкольным учреждением «Яслисад № 2 Червеня»:
Здесь будут работать 24 педагога, из них два дефектолога, психолог. И 32 технических работника.
Также у нас есть бассейн. У нас есть группа хореографии, спортзал. Поэтому ждем своих деток здесь. Я так думаю, что весь район мы обеспечим этим детским садом.
Вадим Смоляк:
На сцену поднялись комбайнеры, лучшие руководители хозяйств.
Павел Абакунчик, старший комбайнер СУП «Дукора-Агро»:
Все получилось, все хорошо. Погода позволяла, урожай тоже. Техника позволяла, организация позволяла, поэтому и результат. 2464 тонны мы набрали – именно зерна, ну и рапса где-то 500.
Андрей Максимчик, помощник комбайнера СУП «Дукора-Агро»:
Первый раз в этой уборке участвую, так получилось, попросили помочь. Постарался. Вроде результат получился. Я доволен.
Вадим Смоляк:
Есть стимул теперь и в следующей уборочной принять участие и снова первое место, да еще и с большим результатом?
Андрей Максимчик:
Стимул, конечно, есть. Если только с Павлом Васильевичем! Я вообще рад!
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Подробнее о том, что происходили в Червене 26 сентября во время «Дожинок», смотрите в видеоматериале.
«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона
Новости Беларуси. В Витебске впервые за последние 5 лет аграрии намолотили 1 миллион 77 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В непростых условиях завершали кампанию. Но результат стоил того. Во многом таких показателей региону удалось достичь и благодаря поддержке главы государства. После Указа Президента сельское хозяйство Витебской области претерпело немало изменений.
Как чествовали хлеборобов северного края, расскажет Анастасия Бут.
До конца уборочной оставалось всего несколько дней. Но погода решила иначе. Оставшиеся зерновые на севере страны убирали едва ли не месяц. Боролись за каждый колос.
Анастасия Бут, корреспондент СТВ:
За моей спиной главный каравай Витебской области. В высоту он 1 метр 20 сантиметров и весит он около 70 килограммов. Сделан из зерна нового урожая. И это лишь малая часть того, что намолотили аграрии северного региона.
В Витебской области преодолели рубеж в 1 миллион тонн зерна. Некоторые районы, таких как Оршанский или Витебский, достигли урожайности более 40 центнеров с гектара.
Еще один интересный факт: аграрии Витебской области первыми в стране выполнили госзаказ по продовольственному зерну.
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А Витебский район и вовсе преодолел свой исторический максимум – 118 тысяч тонн. И это абсолютный рекорд.
Еще один рекорд, но уже личный, установил экипаж из Лепеля. Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов – лучший молодежный экипаж в стране. Их результат – 5 тысяч тонн.
Леонид Алексеенко, старший комбайнер филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Работа, как всегда, но удался удачным. Успели все собрать и новый рекорд поставить.
Сергей Колбасов, комбайнер филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Благодаря всему нашему коллективу – директору, агрономам, инженерам – запчасти вовремя подавались, отвозка была вовремя... Поэтому все так и получилось.
6-тысячный Летний амфитеатр – главная площадка «Славянского базара». Сегодня здесь аплодируют тем, кто во время фестиваля, до и после него практически жил в полях. Агрономы, механизаторы, водители. Сегодня они главные звезды на этой сцене.
Юрий Шимчик, директор ОАО «Новоселки-Лучай»:
Для нашего хозяйства, в частности, плюсы – больше 5 тысяч вала к прошлому году. Мы намолотили больше 15 тысяч зерна и зернобобовых. Рапс удался неплохой – полторы тысячи. Убираем сегодня кукурузу на силос.
Аплодисменты и поздравления. Дипломы, денежные премии и дорогие подарки: от вездеходных легковых автомобилей до тракторов и зерноуборочных комбайнов. От благодарных белорусов и даже россиян.
Делегация Псковской области – соседи и друзья – приехала на «Дожинки» впервые. В России подобных праздников нет.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области (Россия):
На большой праздник очень много интересной техники, очень много решений – решений именно заводов, которые располагаются на территории Беларуси. Мы тоже там какие-то моменты для себя взяли, обязательно проработаем и, возможно, еще дополнительные точки сотрудничества найдем.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, за этим стоит большой труд хлеборобов, им за это огромное спасибо. Надо сказать, что всегда было понимание и поддержка в решении проблем, которые были, со стороны государства, со стороны Президента, правительства. Чего стоит один Указ Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Была проведена серьезная модернизация сельского хозяйства.
Удивляли горожан и, конечно, главных виновников торжества не только хлебом. Хотя и тут было на что посмотреть. Взять хотя бы скульптуры из теста и шоколада. Или полутораметровую колбасу, которой накормили 300 человек.
Хватило и зрелищ. Виртуозные полеты на вертолетах над Западной Двиной. И силач-спасатель, сдвинувший с места зерноуборочный комбайн.
Но, пожалуй, ничто не сравнится по эмоциям с шествием хлеборобов. Когда тех, кто в ответе за продовольственную безопасность страны, даже случайные прохожие провожают бурными овациями.
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