новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На IV форуме регионов будет представлен ряд проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске

27.03.2017 - 19:35

Новости Беларуси. О подготовке к четвертому форуму регионов Беларуси и России говорили сегодня в Санкт-Петербурге. Как ожидается, он пройдет в июне в Москве.

Тема будущей встречи – высокие технологии и инновации.

Детали предстоящего форума глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович обсудил со своей российской коллегой Валентиной Матвиенко и мэром Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

К слову на форуме представят ряд совместных проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске,

а также проекты в области информационных технологий, радиоэлектроники и фармацевтики.

Сегодня же в северной российской столице говорили о парламентском сотрудничестве в масштабах СНГ. По мнению белорусского спикера, здесь есть над чем поработать.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:
Все-таки национальные парламенты могли быть более дисциплинированными, и придерживаться, может быть, не столько буквы, сколько духа самого модельного закона.

И вот тогда многие проблемы могли быть более успешно решаемыми.

Кроме того, в Санкт-Петербурге Михаил Мясникович встретился с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Отмечена позитивная динамика диалога Беларуси с Советом Европы

и его Парламентской ассамблеей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На IV форуме регионов будет представлен ряд проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы
В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы
Главные задачи белорусской строительной отрасли: снижение себестоимости и выход на новые рынки
Главные задачи белорусской строительной отрасли: снижение себестоимости и выход на новые рынки
В 2017-2018 годах большинство жилья будет построено в малых городах и сёлах Минской области
В 2017-2018 годах большинство жилых домов сдадут в малых городах и сёлах Минской области
Квартира в подарок на Новый год: в Заводском районе сдали новостройку
Квартира в подарок на Новый год: в Заводском районе сдали новостройку
Строительные площадки Минска будут контролировать сильнее
Строительные площадки Минска будут контролировать сильнее
В Минске приступили к возведению нового здания Верховного суда Беларуси
В Минске приступили к возведению нового здания Верховного суда Беларуси
Качеством белорусских дорог и сельхозтехники заинтересованы в Липецкой области: товарооборот уже превысил 124 миллиона долларов
Качеством белорусских дорог и сельхозтехники заинтересованы в Липецкой области: товарооборот уже превысил 124 миллиона долларов
60 мониторингов стройрынков Минска провели инспекторы Госстандарта – какие нарушения нашли?
Все новости по теме строительство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru