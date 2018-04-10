﻿ На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников

10.04.2018 - 17:36

Новости Беларуси. Во время разговора в самой большой телевизионной студии Беларуси, были затронуты десятки тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

Глава государства высказался и о готовящихся изменениях в закон о СМИ и о том, каким должно быть белорусское телевидение. Ориентир – на новые формы работы. А вот чиновникам необходимо быть более доступными для журналистов.

Александр Лукашенко: «Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистами и не предоставляет ту информацию, которую он должен предоставить и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите предложения о его замене немедленно.

Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы не было трудно и сложно. Сделайте это!

У нас же есть закон. На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать.

Александр Лукашенко: «Мясо на Комаровке покупаю иногда»

На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский Парламент
Беларусь сэкономит на российском газе около Br7,5 млрд
Что такое пакетный принцип в законотворчестве и на что сделают акцент в Год малой родины? Большое интервью с Михаилом Мясниковичем
Что такое пакетный принцип в законотворчестве и на что сделают акцент в Год малой родины? Большое интервью с Михаилом Мясниковичем
Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне
Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне
Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович
Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович
Новый законотворческий сезон 2 апреля начинают белорусские парламентарии
Новый законотворческий сезон 2 апреля начали белорусские парламентарии
Рассмотрены 45 законопроектов, приняты к сведению 5 декретов Президента: какие темы обсуждали на заседании двух палат парламента?
Рассмотрены 45 законопроектов, приняты к сведению 5 декретов Президента: какие темы обсуждали на заседании двух палат парламента?
Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии
Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии
20 декабря пройдет заседание парламента, где члены правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов
20 декабря пройдет заседание парламента, где члены правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов
Все новости по теме Парламент Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru