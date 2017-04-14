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На «Купаловской» была обнаружена бесхозная сумка, металлодетектор отреагировал на металлический предмет

14.04.2017 - 23:03

Новости Беларуси. Саперам 14 апреля пришлось поработать и в метро.

Из-за забытой на платформе сумки днем на час закрыли станцию Купаловская.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня днем вход на станцию метро «Купаловская» был закрыт. На платформе была обнаружена бесхозная сумка.

Металлодетектор отреагировал на металлический предмет.

Закрыли станцию примерно в 3 часа дня, поезда ее проезжали.

На место сразу же прибыл саперный расчет и бригада МЧС. Станция была закрыта примерно один час. Ничего опасного в сумке не нашлось. Сейчас столичное метро работает в штатном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Сивирина:
Тороплюсь домой, не пропускали, потому что была закрыта станция «Купаловская». Я ждала 10 минут, чтобы открылось метро.

На «Купаловской» была обнаружена бесхозная сумка, металлодетектор отреагировал на металлический предмет

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