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На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам

05.04.2017 - 17:35

Новости Беларуси. Замещение импортной продукции и ориентация на эскпорт. Частное предприятие по выпуску машин для заготовки древесины, располагается оно в Логойске –

предлагает способ уменьшения стоимости техники, востребованной в лесном хозяйстве.

При небольшом штате работников предприятие выпускает продукцию, которая по цене и надежности составляет конкуренцию другим аналогам, сделанным в Беларуси.

Соотношение качества и практичности оценили как отечественные организации, так и зарубежные.

Причем логойские производители не только выпускают машины, но и ремонтируют их. А в перспективе спектр услуг планируют расширить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам

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