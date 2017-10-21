новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

На МКАД грузовик пробил дорожное ограждение и выехал на встречную полосу

21.10.2017 - 18:26

Новости Беларуси. Днем 21 октября на МКАД было затруднено движение из-за ДТП. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Мингорисполкома, грузовик МАЗ ехал по МКАД со стороны ул. Притыцкого по второй полосе.

Водитель автомобиля отметил, что ему не уступила дорогу машина, которая неожиданно перестроилась перед МАЗом.

Из-за этого он резко затормозил, чтобы не произошло столкновения. Но грузовик занесло на третью полосу, где он столкнулся с Peugeot, врезался в ограждение дороги, пробил его и выехал на встречную полосу.

Предположительно, по «встречке» ехала Skoda, которая столкнулась с лежавшей на полосе частью дорожного ограждения. Из-за аварии на данном участке было ограничено движение в обе стороны.

В начале октября 2017 два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком под Барановичами – здесь подробнее.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход
В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход
На улице Выготского из-за сквозняка отслоилась стена новостройки
На улице Выготского из-за сквозняка отслоилась стена новостройки
Видеофакт: на Матусевича загорелась Audi 80, в багажнике которой лежал газовый баллон
Видеофакт: на Матусевича загорелась Audi 80, в багажнике которой лежал газовый баллон
Фото: СК
СК об аварии на Кальварийской: за рулем BMW был россиянин, администратор одного из медцентров Минска
Две легковушки столкнулись с автобусом возле остановки «Аэропорт «Минск-1»
Две легковушки столкнулись с автобусом возле остановки «Аэропорт «Минск-1»
Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет
Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет
Погода или человеческий фактор: в Минске участились аварии
Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах
В Минске 62-летний водитель умер за рулем
В Минске 62-летний водитель умер за рулем
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru